Palermo, Sunjic: "Dette molte falsità su di me"

© foto di Federico De Luca

Il nuovo acquisto del Palermo, Toni Sunjic, è stato presentato ieri alla stampa. Il Giornale di Sicilia riporta il virgolettato sulle sue condizioni fisiche, giudicate non propriamente ottime dai quotidiani tedeschi. "Sono false informazioni, sto bene e non vedo l'ora di dare tutto per la mia nuova maglia. Sono pronto per giocare".