Palladino c'è, il Genoa no: l'ennesima rivoluzione non paga

Due punti in cinque partite nel 2017 e una crisi che sembra non finire mai, con un'unica nota positiva, l'esordio di Raffaele Palladino, tornato a Marassi per la prima volta dopo il suo passaggio dal Crotone al Genoa concretizzatosi nelle ultime ore del calciomercato di gennaio. Un pomeriggio da dimenticare quello di ieri per il Grifone, con la sconfitta contro il Sassuolo e il sorpasso dei neroverdi in classifica, ma Ivan Juric, seppur poco, può comunque sorridere, perché il suo neo numero 11 ha dimostrato ancora una volta di essere fondamentale per il Genoa e le cose, da ora in avanti, non potranno far altro che migliorare. Importante in campo, ma soprattutto all'interno dello spogliatoio, dove Palladino è sempre un leader: quello che ci vuole per provare a gestire l'ennesima rivoluzione di casa Genoa, che per il momento non sta certo dando i frutti sperati.