Parolo, la ribalta è colpevolmente servita

© foto di Federico Gaetano

Trovare la maturità a 30 anni. Affermarsi tra i migliori nella seconda fase della propria carriera. E’ stato questo il destino di Marco Parolo, infaticabile mediano di quantità e qualità della Lazio: garanzia di buon rendimento costante, ma inevitabilmente balzato agli onori delle cronache solo dopo avere scritto in maniera indelebile il proprio nome nella storia del calcio italiano. Quattro gol in 90 minuti, roba da bomber affermato, un sigillo sulla carriera di un bravo ragazzo privo dei vezzi da superstar che avrebbero altrimenti contraddistinto un calciatore della sua caratura. Non l’ha cambiato l’esplosione di Cesena, così come è rimasto impassibile anche alla consacrazione vissuta in biancoceleste prima e con la maglia della Nazionale Azzurra agli Europei poi. Il primo mediano della storia del nostro calcio a realizzare un poker, il secondo dopo anni a mettere in fila tre realizzazioni di testa nell’ambito della stessa partita. Cose da top player, insomma, così come sarebbe stato giusto tessera in qualsiasi altra domenica dell’anno le lodi di un tuttocampista tanto affidabile e generoso, ci limitiamo ad accodarci alla lista degli elogi solo a ridosso della domenica probabilmente più da protagonista della sua carriera. Il lavoro nell’ombra è una vocazione, d’accordo. Ma Parolo si merita decisamente di più, la ribalta è servita.