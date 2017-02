Payet, l'indesiderato più sconfitto di Premier: pagato 30 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dimitri Payet è stato, per un periodo, un uomo mercato di un certo livello. Con Mourinho pronto ad acquistarlo per cifre record, Guardiola che si era interessato, Conte che poteva anche decidere per un sacrificio eccellente pur di portarlo a Londra. Qualche mese dopo lo scenario si è ribaltato perché ha deciso, di per sé, di mettersi sul mercato, con l'Olympique Marsiglia come unica scelta possibile. Oltre 30 milioni di euro e Payet è finito al suo ex club.

Il problema è che il francese, ex Saint Etienne, al West Ham giocava quasi sempre controvoglia, influendo probabilmente anche i suoi compagni. Basti pensare che dopo il suo addio sono arrivate tre vittorie, allontandosi definitivamente dalla zona retrocessione, perdendo solamente contro il Manchester City. E l'Olympique Marsiglia? Ha perso subito contro il Metz, salvo poi vincere per 2-0 contro il Guingamp, anche grazie a una punizione deviata proprio di Payet. Ecco, i biancazzurri hanno vibrato un colpo con l'indesiderato più sconfitto di Premier. Partendo da un'inversione di rotta che comunque vede la squadra di Rudi Garcia a 16 punti dalla zona Champions League. Un po' troppo per sperare in qualcosa di più.