Pellegrini e Defrel: Roma e Sassuolo scaldano i motori

© foto di Federico De Luca

Lorenzo Pellegrini e Gregoire Defrel: Roma e Sassuolo scaldano i motori in vista di gennaio. Secondo quanto riferito da gianlucadimarzio.com, i giallorossi stanno pensando di anticipare i tempi per il ritorno alla base del giovane centrocampista. L'accordo per la recompra esiste e vale 10 milioni di euro, ma per luglio: troppo tardi per i capitolini, che vorrebbero riportarlo a Roma già a gennaio. E col Sassuolo si parla anche e sempre di Defrel: obiettivo dichiarato di Spalletti, potrebbe essere lui il vice-Salah a gennaio.