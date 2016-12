Pellegrini tra sondaggi e offerte. Il Sassuolo ha già fatto l'affare

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Per la Roma Lorenzo Pellegrini è un grosso rimpianto. Un anno e mezzo fa, nell'estate 2015, il club giallorosso ha ceduto il centrocampista classe '96 al Sassuolo per 1.25 milioni di euro. Una cifra molto più bassa rispetto all'attuale valore di questo mediano seguito in Italia e non solo.

Nonostante le difficoltà dei neroverdi in questo campionato, Pellegrini infatti si sta confermando un giocatore forte e di sicuro avvenire. Al Mapei Stadium, partita dopo partita, si alternano gli osservatori delle big anche per monitorare le prestazioni di un giocatore che fa gola a diverse società.

Il club più interessato è proprio quello che l'ha cresciuto: la Roma. Il club capitolino ha già effettuato più di un sondaggio per riportare Pellegrini a casa, ben consapevole che adesso il valore di mercato del calciatore è molto più alto rispetto a quello definito per la cessione: "So che alla Roma piace moltissimo perché in più di un'occasione è arrivato il gradimento per Lorenzo. Ma ci mancherebbe altro, a Roma sono intenditori di calcio e quindi penso che Pellegrini piaccia anche a loro", ha detto negli scorsi giorni il procuratore del giocatore Giampiero Pocetta.

Roma, ma non solo. Pensa a lui anche un ex tecnico giallorosso: Claudio Ranieri. Il Leicester quest'anno non sta viaggiando in Premier sui ritmi della passata stagione e a gennaio rinforzerà la sua linea mediana, con Pellegrini che è tra i primi obiettivi.

Infine la Juventus, la società più attenta ai giovani italiani che ha una corsia preferenziale da sempre nelle trattative col Sassuolo. Riuscirà il club neroverde a resistere a queste avances?