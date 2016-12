Pepito Rossi, giramondo del pallone. Al Celta Vigo gol, panchine e speranze

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il bilancio stagionale, ad oggi, parla di 17 presenze collezionate tra Liga, Europa League, Copa del Rey e... Serie A. Dopo la gara contro la Juventus, alla prima di campionato (10' minuti finali), la Fiorentina ha infatti deciso di concedere un'altra chance a Giuseppe Rossi. Ancora in Spagna, stavolta al Celta Vigo (dopo la parentesi Levante della scorsa stagione). Un prestito, in attesa di capire e decidere definitivamente il suo futuro (il suo contratto con la Fiorentina è in scadenza nel 2017). Nel frattempo, per il classe '87 di Teaneck, una prima parte di Liga tra alti e bassi, con nove presenze in campionato ed un gol (all'Espanyol), cinque in Europa League (con gol all'esordio allo Standard Liegi) e due in Copa del Rey. Un buon bottino, anche se con qualche panchina di troppo, destinato però a crescere, come ammesso dallo stesso Pepito: "Qui in Spagna mi sento molto bene, piano piano sto trovando più spazio. Spero di fare tante partite da qui alla fine, siamo a metà classifica ma vogliamo arrivare in Europa".