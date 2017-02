© foto di Imago/Image Sport

Inizia il festival di Sanremo. Canzone vincitrice nel 1988, cantata da Massimo Ranieri

La Premier League 2015/2016 vinta dal Leicester resterà a lungo come impresa più incredibile del calcio mondiale. Più dell'Europeo della Danimarca o della Grecia, più della Bundesliga vinta dal Kaiserslautern, un anno prima in Zweite Bundesliga. Quella dei foxes è un'impresa paragonabile a quella del Nottingham Forest di Brian Clough, che passò dalla seconda divisione inglese alla prima vincendo subito il campionato, e nei due anni seguenti alzando al cielo la Coppa dei Campioni. Altri tempi, però. Tutto questo per far capire come Claudio Ranieri, per quel che ha fatto lo scorso anno, meriterebbe come minimo lo status di intoccabile. Eppure, nonostante una brillante Champions League che vede la squadra qualificata agli ottavi di finale, c'è chi in Inghilterra sussurra di un suo possibile esonero. L'ennesima sconfitta maturata nel weekend (0-3 contro il Manchester United, 13 ko in campionato dopo 24 partite) fa precipitare la squadra a un solo punto di vantaggio dalla zona retrocessione. La coesione del gruppo, decisivo per il miracolo dello scorso torneo, sembra non esserci più come dimostra l'uscita via Twitter di Ulloa. E in passato giocatori come Mahrez hanno storto il naso circa la permanenza. A questo si aggiunge l'addio di Kanté, oggi motorino del Chelsea, e le polveri bagnate di Vardy. E il miracoloso Leicester è tornato nella sua dimensione, ossia quella di una squadra destinata a lottare per evitare la retrocessione. Come due stagioni fa, quando servì l'esperienza di Cambiasso a togliere le castagne dal fuoco. Ma la memoria nel calcio evidentemente è corta, al punto che Ranieri non solo non è intoccabile, ma sarebbe persino a rischio. Tutto questo prima della doppia sfida di Coppa col Siviglia. "Perdere l'amore" di Massimo Ranieri parla della fine di una storia che vede protagonista una persona non più giovanissima. E visto anche il cognome dell'interprete della canzone, in questa settimana sanremese, non ce ne voglia il tecnico, la dedichiamo a lui.