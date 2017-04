Perisic e il 'mal di pancia' da Champions: la permanenza a Milano non è certa

È uno dei pezzi pregiati nell'undici di Stefano Pioli. In tante lo seguono, varie squadre stanno aspettando l'apertura della sessione estiva per farsi avanti e presentare ufficialmente un'offerta importante all'Inter. Trattasi di Ivan Perisic, esterno offensivo croato che si appresta a concludere la sua seconda stagione a Milano. Senza qualificazione alla Champions League. Ancora una volta.

Ed è proprio quest'ultimo aspetto che potrebbe portarlo a chiedere la cessione per giocare (finalmente) quel torneo nemmeno sfiorato ad Appiano Gentile (forse solo in parte con Roberto Mancini, che a suo tempo spinse tantissimo per portarlo in Italia). Come spiegato nelle scorse settimane proprio da TuttoMercatoWeb, sull'ex Wolfsburg ci sono le big della Premier League, in primis il Manchester United di José Mourinho. Attenzione però anche al Liverpool e, soprattutto, al ritorno del Chelsea di Antonio Conte, che già un anno fa provò a strappare (invano) il sì del club di Corso Vittorio Emanuele.

Il recente cambio-agente (terminato il rapporto lavorativo con Tonci Martic, al via quello con Fali Ramadani) apre a un futuro lontano da Milano, soprattutto per la voglia del classe '89 di Zagabria di misurarsi in altri palcoscenici e disputare la coppa europea più importante. Questione di stimoli? Sì, molto probabilmente. Ad Appiano Gentile ora dovranno correre ai ripari cercando di presentare sul tavolo una proposta convincente per il rinnovo. Possibilmente in tempi brevi, brevissimi.