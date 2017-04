Pescara, Brugman: "Mai fatto il nove, non è facile cambiare mentalità"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gaston Brugman, centrocampista del Pescara, analizza il ko interno con la Juventus ai microfoni di Rete 8 Sport: “Abbiamo iniziato bene la partita, peccato per il risultato negativo. Con queste grandi squadre devi stare 90′ al 100%, loro hanno fenomeni e si è visto. Il ruolo? E’ la prima volta che faccio il falso nueve, nel secondo tempo infatti ho avuto i crampi. Da quando è arrivato Zeman ho sempre dato il massimo, mi sta utilizzando in questo ruolo e spero di continuare a giocare. Non so se mi piace, ma è difficile cambiare mentalità. Con Zeman in generale giochiamo un calcio diverso e dobbiamo adattarci ancora, crescere su tanti aspetti. Il futuro? Ho un contratto con il Pescara.