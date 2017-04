Pescara, Bruno: "Dispiace per Dybala, forse dovrà saltare il Barcellona"

© foto di Federico Gaetano

Alessandro Bruno, centrocampista del Pescara, dice la sua dopo lo 0-2 incassato dalla capolista Juventus in mixed zone: “Siamo partiti bene, primi venti minuti discretamente ma siamo stati puniti al primo errore. L’importante è non aver mollato. La Juventus ha giocatori di qualità, volevamo fare lo scherzetto ma di più non potevamo. Dybala? Mi dispiace, forse dovrà saltare la partita di Barcellona”, evidenzia PescaraSport24.it.