Pescara, incontro con la Sampdoria: si parla di Budimir e Verre

Secondo quanto riportato da Sky è previsto un incontro in giornata fra Pescara e Sampdoria. I biancazzurri vogliono chiudere - come riportato ieri da TuttoMeratoWeb - per Ante Budimir, fin qui poco utilizzato da Marco Giampaolo e che potrebbe rilanciarsi in Abruzzo dove, dopo la partenza di Manaj e con i problemi fisici di Bahebeck, gli abruzzesi sono in emergenza punte. Dall'altra parte i blucerchiati vorrebbero prenotare per giugno Valerio Verre, bruciando la concorrenza.