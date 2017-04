Pescara-Juventus 0-1: la sblocca Higuain dopo 20 minuti

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus mette subito in discesa la gara contro il Pescara. A sbloccare l'equilibrio dopo circa 20 minuti è il solito Gonzalo Higuain. Questa l'azione: Cuadrado sfonda sulla destra e calcia in porta trovando la respinta di Fiorillo, ma è lesto a tornare sul pallone vagante anticipando i difensori per poi mettere dietro verso l'argentino che dal limite dell'area piccola non ha problemi a gonfiare la rete.