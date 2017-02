Pescara-Lazio, Inzaghi a caccia dei tre punti per tornare a correre

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo due sconfitte consecutive la Lazio di Simone Inzaghi ha bisogno di ritrovare i tre punti e la sfida dell'Adriatico contro il Pescara sembra essere quella giusta per riprendere la marcia verso l'Europa. Atalanta, Milan e Fiorentina tallonano i biancocelesti, attualmente quinti, e per questo Biglia e compagni non potranno permettersi un altro passo falso. Dall'altra parte il Pescara, dopo aver perso in extremis il recupero contro la Fiorentina proverà finalmente a tornare alla vittoria sul campo in Serie A, 41 gare dopo la prima volta.

Lo stato di forma

Pescara-Fiorentina 1-2

Inter-Pescara 3-0

Pescara-Sassuolo 1-3

Napoli-Pescara 3-1

Palermo-Pescara 1-1

Lazio-Chievo 0-1

Juventus-Lazio 2-0

Lazio-Atalanta 2-1

Lazio-Crotone 1-0

Inter-Lazio 3-0