Pescara, non solo Stendardo. Nel mirino anche Carmona e Paloschi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come anticipato da TMW, è ormai prossimo il trasferimento di Guglielmo Stendardo al Pescara. Il difensore saluterà l’Atalanta, come Mauricio Pinilla che finirà al Veracruz in Messico, ma anche Carlos Carmona e Alberto Paloschi sono vicini all’addio. La Gazzetta dello Sport scrive infatti che, pure su di loro, è forte il pressing degli abruzzesi allenati da Massimo Oddo.