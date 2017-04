Pescara, occhi in Lega Pro: piace Varone del Fondi

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Secondo quanto riportato da PescaraSport24, il centrocampista del Fondi Ivan Varone, è finito nel mirino del Pescara dopo l'ottima stagione giocata in Lega Pro. Il giocatore potrebbe essere uno degli acquisti utili per aggiornare la rosa di Zeman in vista del prossimo campionato.