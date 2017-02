Pescara, Oddo: "I ragazzi hanno dato tutto, errori grossolani in difesa"

© foto di Federico Gaetano

Deluso il tecnico del Pescara Massimo Oddo ai microfoni di Rai Due dopo i sei gol subiti in casa contro la Lazio. "Siamo partiti malissimo, abbiamo avuto la forza di reagire. Poi la Lazio ha dilagato su errori imperdonabili a livello difensivo. Una buona partita ma rovinata da errori grossolani. I ragazzi hanno dato tutto fino alle fine, il risultato è ampio ma per chi non ha visto la partita potrebbe sembrare di aver fatto una partita pessima. Io sto qui, ho delle responsabilità e me ne vado solo se il calciatori non avranno più fiducia in me".