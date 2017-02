Pescara, Oddo: "Lotteremo fino alla fine per conquistare la salvezza"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vigilia di campionato per il Pescara. Massimo Oddo, tecnico del delfino, domani sfida la Lazio. Queste le parole dell'allenatore che, nel corso della sua carriera da calciatore, ha a lungo vestito la maglia biancoceleste: “Domani Muntari sarà in campo, ci può dare esperienza, qualità e positività. Non vede l’ora di darci una mano. Quando tanti allenatori dicono che la nostra classifica è bugiarda è la verità ma purtroppo ciò che conta è la posizione in classifica. Siamo i primi ad essere dispiaciuti. Sono convinto che i ragazzi possono dare molto di più di ciò che hanno dato. Ci giocheremo le nostre possibilità di rimanere in Serie A fino alla fine. La contestazione fa parte del calcio, dipende sempre dai risultati. È la normalità. Ogni partita fa storia a sé. La Fiorentina è una delle squadre che giocano meglio. La Lazio ha caratteristiche diverse: proveremo a pressare alto. Noi abbiamo lo stesso staff di preparatori dello scorso anno. Abbiamo fatto le stesse identiche cose. La differenza è la categoria. Gilardino ha una iperestensione al ginocchio, non è ancora pronto. Non so dire quanto tempo ci vorrà”, ha detto Oddo.