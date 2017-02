Pescara, Oddo: "Se mi sentissi abbandonato dalla squadra andrei via"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Massimo Oddo, allenatore del Pescara, ha parlato ai microfoni di Radio Rai: “La partita è stata condizionata da errori difensivi, è sembrata la sfida contro l’Empoli: noi giocavamo e gli altri segnavano. Ovviamente la Lazio è una squadra molto forte. Ci sono tante motivazioni da qui alla fine della stagione: chi deve rinnovare i contratti, la dignità, la difesa della maglia. Bisogna sempre continuare a giocare nonostante la situazione difficilissima, non si sa mai cosa può succedere nel calcio. La squadra non mi ha abbandonato, se così fosse me ne andrei”.