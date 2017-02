Pescara, Sebastiani contro i tifosi: "Se si perde i coglioni siamo solo noi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha parlato ai microfoni di Premium Sport dopo la notte molto movimentata trascorsa ieri, con l'incendio di due auto: "Sono arrabbiato, ma soprattutto indignato, sono cose che fanno male alla città e al club che sta cercando di ritrovare la serenità. Il rapporto tra la tifoseria e la società? Quando i risultati non arrivano è giusto contestare, ma la critica non può sfociare in atti vandalici. Nel calcio è così, se si vince siamo dei fenomeni, se si perde siamo dei coglioni".