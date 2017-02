Pescara, Sebastiani shock: "Sono deluso, potrei anche lasciare"

© foto di Federico Gaetano

Il presidente del Pescara Daniele Sebastiani è parso fortemente amareggiato dopo il ko subito oggi in casa contro la Lazio: "Non sono solo i tifosi ad essere arrabbiati, lo siamo anche noi. Possono contestarmi ma non devono andare sul personale. A fine anno posso anche lasciare e lascerei una società pulita. Il prossimo che arriverà farà meglio di me e iscriverà la squadra al campionato. Sono deluso da un secondo tempo dove non abbiamo avuto attenzione. Recuperare due gol a una delle squadre più forti e in forma del campionato doveva portare entusiasmo e invece abbiamo preso un terzo gol assurdo. Oddo? Resterà fino alla fine della stagione, poi prenderemo insieme una decisione", riporta Tuttopescaracalcio.com.