Pescara, Sebastiani tuona: "Oddo resta, io potrei lasciare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Daniele Sebastiani alza la voce. Il giorno dopo la pesante sconfitta casalinga della sua squadra contro la Lazio, queste le parole del numero uno del Pescara riportate da Tuttopescaracalcio.com: "Non sono solo i tifosi ad essere arrabbiati, lo siamo anche noi. Possono contestarmi ma non devono andare sul personale. A fine anno posso anche lasciare e lascerei una società pulita. Il prossimo che arriverà farà meglio di me e iscriverà la squadra al campionato. Sono deluso da un secondo tempo dove non abbiamo avuto attenzione. Recuperare due gol a una delle squadre più forti e in forma del campionato doveva portare entusiasmo e invece abbiamo preso un terzo gol assurdo. Oddo? Resterà fino alla fine della stagione, poi prenderemo insieme una decisione".