Pescara, si raffredda il nome di Budimir. Affare slegato a Verre-Zampano

© foto di Federico De Luca

In casa Pescara, secondo Il Messaggero, negli ultimi giorni si è parzialmente raffreddato il nome di Ante Budimir, attaccante croato in uscita dalla Sampdoria. Ai blucerchiati piacciono Verre e Zampano, ma l’idea del Delfino è quella di tenere slegato l’eventuale affare per il centravanti dalle altre operazioni. Lo riporta tuttopescaracalcio.com.