Pescara, Thiam in dirittura d'arrivo. Superato l'Empoli

© foto di Federico Gaetano

Secondo quanto riportato da Sky il Pescara ha bruciato la concorrenza dell'Empoli per Mame Thiam. l'attaccante senegalese, 24 anni, è attualmente in prestito al PAOK Salonicco ma il suo cartellino appartiene alla Juventus. In Grecia il giocatore trova poco spazio, solo 11 minuti giocati in campionato mentre ha trovato un maggior minutaggio in Europa League (140 minuti per 5 spezzoni di gara).