Pescara, Zeman: "Non sono nemico della Juve, ma di chi imbroglia"

Zdenek Zeman ha presentato quest'oggi in conferenza stampa la sfida di domani contro la Juventus valida per la 32esima giornata di Serie A. Queste le ultime novità presentate dal tecnico boemo: "Bahebeck è a disposizione, ma in settimana ha fatto poco. Nel complesso siamo leggermente migliorati, vorrei più velocità. Benali è ancora influenzato, non ci sarà. Domani dovremo dare il massimo".

Sull'avversario che domani si presenterà all'Adriatico al cospetto degli abruzzesi: "Affrontare la Juve non è mai come affrontare le altre perché da anni è la più forte. In Champions mi ha fatto grande impressione, non è facile schiacciare il Barcellona. È un club organizzato anche fuori dal campo, è all’avanguardia. Ha soldi e organizzazione. Oggi in Italia solo la Juve può comprare giocatori da 100 milioni e i campioni fanno la differenza. Allegri è bravo, sfrutta il potenziale che ha e sa gestire. Io non sono nemico della Juve, sono nemico di chi imbroglia. Basta leggere le carte in Procura", riporta Pescarasport24.it.