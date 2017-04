Pezzella: passaporto italiano e passato argentino. E futuro? In Serie A

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roma, Inter, Genoa, Napoli. Ma non solo: su German Pezzella, difensore del Betis Siviglia, potrebbe scatenarsi un’asta: il centrale classe 1991 ha infatti tanto mercato in Europa e le sue prestazioni con la formazione andalusa lo porteranno di certo ad una separazione dal biancoverde. L’Italia sembra la destinazione più naturale: con il suo passaporto garantito da italici antenati e un interessamento arrivato anche dall’ex ct Conte in passato, la Serie A potrebbe essere il suo trampolino di lancio definitivo nel calcio che conta. Come hanno dimostrato parecchi precedenti, il massimo campionato italiano è infatti la meta ideale per i ruvidi centrali argentini.