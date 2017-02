Pioli: "Ciò che dovevo dire l'ho detto a Torino. Per me questione chiusa"

Inevitabile, per Stefano Pioli, tornare sulle polemiche post Juventus-Inter. Queste le sue parole in conferenza stampa: "Noi abbiamo pensato solo al campo. Ci siamo portati via la buona prestazione, ora dobbiamo ripartire. La gara dello Stadium mi ha dato la certezza che siamo una squadra forte, che il lavoro paga e che le piccole cose possono determinare un risultato. Non è la prima volta, stiamo parlando di due società gloriose. Ciò che dovevo dire l'ho detto ai diretti interessati a fine partita, per me è finita lì. Non ho riguardato i filmati, io vivo di opinioni fatte durante la gara".