Pioli, punti e recupero del singolo. Manca solo lui, probabile chance a Torino

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Inter corre e non si ferma. In una stagione che può ancora dire molto, al netto di un traguardo Champions League possibile nonostante la distanza di 6 punti dal Napoli e una Lazio che non si ferma, proprio come i nerazzurri.

Ma indipendentemente dal raggiungimento del terzo posto, resta e resterà estremamente positivo il lavoro di Stefano Pioli, che oltre ad aver ribaltato una classifica clamorosamente negativa al momento del suo arrivo è riuscito nel difficile compito di valorizzare e ridar fiducia ad alcuni singoli che nel corso della gestione Frank de Boer sembravano smarriti.

Quasi tutti recuperati e oggi pedine importantissimi nel suo 'undici'. Come Jeison Murillo, nuovamente con personalità da vendere, bravo a tornare ai livelli della prima parte della scorsa stagione, e soprattutto Ever Banega, strepitoso nelle ultime due uscite e oggi avanti nelle preferenze dell'allenatore ex Lazio.

Rimanendo nel reparto, resta da capire quanto spazio avrà Marcelo Brozovic, l'ultimo uomo che il coach di Parma deve lanciare definitivamente. I recenti problemi fisici lo hanno frenato, ma la grande chance potrebbe arrivare già sabato, in occasione della trasferta contro il Torino in cui il suo 77 dovrebbe vedersi dall'inizio.

Tatticamente forse un po' indisciplinato, tecnicamente parlando nessuno può invece metterne in discussione le qualità. La pedina ideale per cambiare modulo anche a gara in corso. All''Olimpico' l'occasione per riprendersi l'Inter e rispondere alla concorrenza interna. Gli altri corrono e il lavoro del tecnico resta eccezionale. Ora manca solo lui. Il croato anarchicamente geniale.