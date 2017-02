Pisa, Gattuso: "Un futuro in Cina? Sono partito dal basso, dico 'mai dire mai'"

Presente in conferenza stampa al termine della vittoria per 3-2 contro il Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro, il tecnico del Pisa Ivan Gennaro Gattuso ha risposto a una domanda circa un possibile approdo nella Chinese Super League: "'Mai dire mai' nella vita. Sono partito dal basso per imparare questo mestiere. Quando sei giovane pensi di sapere tutto, ma non basta essere stato un buon giocatore. Le dinamiche sono diverse, è più complesso fare questo lavoro".