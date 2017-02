Pjanic come Pirlo: da trequartista a regista. Ma serve ancora tempo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Ancora non è pronto, ma tra due o tre anni Pjanic giocherà davanti alla difesa". Musica e parole, visto che siamo nella settimana di Sanremo, di Massimiliano Allegri, che nel post gara della sfida contro il Crotone, vinta dalla Juventus per 2-0, ha parlato del centrocampista bosniaco cercando di prevedere il suo futuro in campo. Una previsione che, se rispettata, vedrà l'ex Roma ripercorrere i passi di Andrea Pirlo, nato come trequartista ma trasformatosi, nel corso degli anni, grazie all'intuizione di Carletto Mazzone, in uno dei migliori registi al mondo. Allegri pensa che Pjanic possa fare lo stesso, ma servirà un grande lavoro, perché in questo momento al bosniaco mancano i tempi di gioco e non sarà facile cambiare totalmente il modo di giocare. Per il momento il bianconero continuerà a essere un arma preziosa in un'altra zona del campo, ma il suo processo di cambiamento è già iniziato e tra due o tre anni, parola del tecnico livornese, potrebbe terminare.