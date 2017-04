Plusvalenza a rendimento alterno. Banega: pupillo di Monchi, non di Pioli

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ever Banega è nell'undici ideale di Monchi, che lo ha diretto dalle scrivanie di Siviglia ma che da lì lo ha visto partire a parametro zero in direzione Milano. L'andamento stagionale con la maglia dell'Inter è stato una montagna russa. Bene, malino, discreto, raramente è riuscito a essere quel trascinatore che tutti ricordavamo in terra iberica, tanto da finire a tutti gli effetti fuori dai titolarissimi del nuovo corso di Pioli. Una volta lui, una Brozovic, una Joao Mario, il 'tre uomini e una maglia' ha dato poca continuità a un giocatore che l'Inter, d'estate, è pronta a cedere. Non a basso prezzo perché la plusvalenza sarà si ghiotta in ogni caso ma Suning ha intenzione di monetizzare forte con un calciatore che in Cina ha fior di richieste. Può andare là, come fatto da Tevez, a inseguire un ingaggio multimilionario, e la sensazione è che le proposte torneranno presto. Doveva essere un colpo da svolta, Banega. Si è dimostrato serio professionista, ottimo giocatore, ma non un valore aggiunto. Per questo la cessione non è impossibile. Anzi.