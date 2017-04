Pradè annuncia: "Al 99% Schick resterà alla Sampdoria. Due obiettivi"

Daniele Pradè, dirigente della Sampdoria, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Telenord. Queste le sue considerazioni sul mercato: La Sampdoria è l'ambiente giusto per Schick, per migliorare ancora di più e anche lui ne è consapevole: al 99% resterà alla Sampdoria. La clausola su Schick è aumentabile, ci si può lavorare, ma non sono queste le priorità su cui ci dobbiamo soffermare. Con Torreira vi è un rapporto ottimo: è un grandissimo professionista e per quanto è giovane è già un uomo davvero maturo. La sua crescita la deve fare alla Sampdoria, ha trovato un allenatore che lo sta esaltando, un modulo di gioco che lo sta facendo crescere e può solo che migliorarsi. Per quanto riguarda il suo contratto, deve essere rivisto, ma si può fare tranquillamente a fine stagione. Driussi e Borna Sosa sono due giocatori interessanti, ma per il momento non c'è alcuna trattativa in corso".