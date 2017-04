Premier, il 33° turno - Pasqua con Conte e Mou. Gabbiadini vs City

"Natale con la Premier, Pasqua con la Premier" Il calcio d'oltremanica non lascia mai soli i propri appassionati e, dopo aver tenuto loro compagnia sotto l'albero, ora tira fuori dall'uovo una sorpresa niente male: Manchester United-Chelsea. Sarà la sfida di Old Trafford, che domenica metterà di fronte José Mourinho e Antonio Conte per la terza volta in stagione, il piatto forte della 33esima giornata, quella che poco più di 24 ore prima aprirà i battenti sabato, alle 13.30, con l'anticipo tra Tottenham e Bournemouth, prima contendente al titolo e ultima avversaria dei Blues in campionato.

Il programma del primo giorno del week-end pasquale contempla anche 5 gare schedulate alle ore 16, più il posticipo delle 18.30 che vedrà rivaleggiare il Southampton del rientrante Manolo Gabbiadini con il Manchester City di Aguero e Guardiola. Passando alle gare delle 4 del pomeriggio si parte, in ordine rigoroso di gerarchia di classifica, dall'Everton, chiamato a superare l'ostacolo Burnley per raggiungere l'ottavo successo filato a Goodison Park. In campo anche Crystal Palace e Leicester, ex abitanti della relegation zone dagli umori agli antipodi, oltre a West Ham e Watford, alla caccia di 3 punti vitali rispettivamente con Sunderland e Swansea per avvicinare la matematica certezza di salvezza. Chi vive in bilico, a +2 dalle sabbie mobili della Championship, è l'Hull City del manager rivelazione Marco Silva, impegnato nella trasferta mai agevole di Stoke-on-Trent.

Completa il quadro del turno la sfida a distanza tra Liverpool e Arsenal, entrambe desiderosi di chiudere la stagione nella top 4: la squadra di Klopp, in seria positiva aperta di 6 risultati utili consecutivi, vola a The Hawthorns per sfidare il WBA, mentre i Gunners nel Monday Night con il desperate Boro vogliono ricucire il filo del discorso con la vittoria dopo il 3-0 choc di cinque giorni fa.

CLASSIFICA - Chelsea 75; Tottenham 68; Liverpool 63; Manchester City 61; Manchester United 57; Arsenal 54; Everton 54; WBA 44; Southampton 40; Watford 37; Leicester City 36; Burnley 35; Stoke City 36; West Ham 36; Bournemouth 35; Crystal Palace 34; Hull City 30; Swansea 28; Middlesbrough 24; Sunderland 20