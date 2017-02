Quando Gomez fu a un passo dalla Juve. Poi dall'Inter e dalla Fiorentina

© foto di Federico Gaetano

Alejandro Gomez e l'Italia, un matrimonio che parte da lontano. Da Viareggio, più che da Catania, con una tappa mancata a Torino. Perché il Papu, icona ed eroe dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini, ha giocato per la prima volta nel Belpaese alla Viareggio Cup e nel 2010, in sede di presentazione in Sicilia, svelò un interessante retroscena. "Ho fatto il torneo di Viareggio con l'Arsenal de Sarandì. Dopo quella esperienza la Juventus si era interessata a me, avevo fatto pure un provino ma non mi tesserarono per il mio status di extracomunitario". Dopo l'esordio, pareva pronto a sbarcare di lì a breve in una big. Ci provarono club turchi, come il Galatasaray, il Milan e l'Inter sondarono il terreno nell'estate del 2012 alla stregua dell'Atletico Madrid del suo mentore Diego Simeone. Montella, a Milano prima e Firenze poi, lo avrebbe voluto fortemente con sè, Branca contattava periodicamente l'entourage per averlo a Milano. Nell'estate del 2012 i siciliani lo blindarono e di lì a poco ci provò pure il Napoli. Nel 2013 l'Inter e la Fiorentina ci provano, ancora. Con forza, con insistenza. Luglio 2013. "Andrò in un top club, mi seguono Inter e Atlético Madrid", dice Gomez. Poi la sorpresa, inattesa. A inizio agosto vola in Ucraina, al Metalist Kharkiv ma pochi mesi dopo dice di non essersi ambientato e di voler tornare in Italia. Ci riprovano un po' tutte, in Ucraina il giocatore non vuole tornare "perché qui girano col mitra in mano". 1 settembre 2014, il colpo di scena. Il Verona cerca la zampata, l'Atalanta vince al fotofinish. Quadriennale. Gomez torna in Italia. Senza passare da una big ma da latitudini sì dorate ma ben lontane dal calcio che conta. In attesa, adesso, del salto in una grandissima.