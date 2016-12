© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La crescita c'è, negli ultimi due anni è stata esponenziale, ma adesso c'è da sedersi attorno a un tavolo e ragionare: quanto vale Lorenzo Insigne? E' questa la domanda a cui tutti, per il bene del giocatore in primis, devono dare una risposta. Altrimenti, trovare un accordo per il nuovo contratto sarà operazione pressoché impossibile.

Per il suo entourage, Insigne nei prossimi anni potrà rappresentare quello che Totti nell'ultimo ventennio ha rappresentato per la Roma. Una bandiera, la stella nella squadra. Sia in termini di impiego che di ingaggio. Per questo motivo, la scorsa estate alla società è stato chiesto un ingaggio in linea coi giocatori più pagati, col capitano Marek Hamsik. Forse, anche qualcosa in più: almeno quattro milioni di euro netti a stagione per riconoscere al giocatore un ingaggio degno del suo talento. Una richiesta per nulla in linea con l'offerta della società. Aurelio De Laurentiis la scorsa estate è stato piuttosto chiaro: sul piatto un nuovo contratto da 2.5 mln netti l'anno. Non si va molto oltre.

Da quel momento in poi, dallo scorso agosto, è in atto un perenne muro contro muro. Un rapporto di ghiaccio che dovrà inevitabilmente scongelarsi nelle prime settimane del 2017. Già, perché le due parti si sono date appuntamento per gennaio: si siederanno attorno a un tavolo, dovranno trovare un'intesa per chiudere l'accordo e fare di Insigne la bandiera di questo Napoli. O, in caso di rottura definitiva, programmare la strategia d'uscita. Ma quanto vale Insigne?