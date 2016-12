Ranking, con la riforma Champions l'obiettivo è tenere dietro la Francia

Negli ultimi anni, anche se s'è avvicinato sensibilmente, è risultato quasi impossibile l'aggancio al terzo posto nel ranking europeo. La Germania ha allungato, al punto di diventare la seconda forza, e l'Inghilterra - nonostante qualche disastro in Europa League - mantiene un buon margine che potrebbe leggermente allungare nei prossimi mesi (ha cinque squadre in corsa in Europa, contro le quattro italiane che hanno anche sorteggi non facili). All'Italia non resta che sfruttare la stagione per allungare sulla quinta posizione, occupata ormai stabilmente dalla Francia, blindando così un quarto posto che, come dicevamo, diventa fondamentale perché sarà l'ultima piazza che con la riforma avrà quattro squadre ai gironi di Champions.

Del resto, non ci saranno differenze: quattro squadre in Champions per i primi quattro paesi, poi dal quinto posto si scende con due squadre nella principale competizione europea per club ed una al doppio preliminare. Il margine sulla Francia al momento è di 69.998 a 52.999, un'infinità. Per tenere stabile questo gap, però, va aumentata la distanza ogni anno perché la Francia ha meno punti da scartare in ogni singolo anno: già ai nastri di partenza della prossima stagione perderà 'solo' 11.750 punti contro i 14.416 dell'Italia e la forbice aumenta ancora in quella seguente con 14.166 a 8.500. Stesso discorso, però, vale per l'Italia nei confronti dell'Inghilterra con le posizioni che non è escluso possano invertirsi.

Ranking attuale

1 Spagna 98.284

2 Germania 76.498

3 Inghilterra 72.391

4 Italia 69.998

5 Francia 52.999

Proiezione ranking 2018

1 Spagna 80.570

2 Germania 58.570

3 Inghilterra 55.963

4 Italia 55.582

5 Francia 41.249