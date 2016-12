Real Madrid, Coentrao in uscita. Piace Ghoulam

© foto di Pedro Rodriguez/Bernabéu Digital

Fabio Coentrao sembra essere in uscita dal Real Madrid e, secondo Eurosport, gli spagnoli sono già a caccia di un nuovo laterale sinistro. I dirigenti del Real hanno già alcuni obiettivi, ma il napoletano Ghoulam è in cima alla lista dei desideri per sostituirlo. L'esterno partenopeo è nelle mire anche del Bayern Monaco.