Rincon: “Un onore essere alla Juve, darò tutto per vincere tanto”

Al termine della conferenza stampa di presentazione, Tomas Rincon ha parlato a JTV del suo approdo alla Juventus.

Ci racconti le tue emozioni? "Sono cose che non posso descrivere, perché sono tante cose che sento dentro. Ho lavorato tantissimo per arrivare alla Juve. Per me è un sogno, un orgoglio essere qua, cercherò sempre di rendere onore a questa maglia, di lavorare tanto e cercare di vincere tanto".

La Juve adesso ha 30 milioni in più di tifosi in Venezuela. Quanto sei orgoglioso di essere il primo giocatore della storia del Venezuela a vestire la maglia della Juventus? "Molto, molto, perché so cosa quanto significa questo per il mio Paese. Stiamo crescendo come calcio, dobbiamo continuare a crescere, quindi il fatto che io sia qua è molto importante, si apriranno tante porte per i ragazzi. Io sono molto contento di essere venezuelano e di portare la fascia di capitano della mia Nazionale, di essere un punto di riferimento per i giovani".

Quando hai fatto il discorso della leadership in conferenza, hai detto: 'Io studio perché sono il capitano del Venezuela'. Tu entri in una squadra piena di capitani. La Juve insomma è un squadra di capitani. "Sì, perché quando uno deve affrontare un progetto deve essere comunque preparato. Io sono arrivato giovane ad essere capitano della Nazionale, quindi ho cercato di essere pronto. Arrivo in una squadra dove ci sono tanti giocatori con molta esperienza, per me è un onore. Cercherò di crescere, di imparare tante cose da loro e di mettermi a disposizione della società, dello staff e della squadra".