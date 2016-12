Rincon-Juve frena Iturbe-Genoa: adesso Mihajlovic passa in pole

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L’affare sull’asse Roma-Genoa sembrava ormai essere soltanto una formalità, con Tomas Rincon (28) in giallorosso e Juan Iturbe (23) al Grifone con un anno e mezzo di ritardo rispetto al precedente contatto. E invece il mercato invernale non è ufficialmente iniziato, ma ha già avuto il suo primo colpo di scena: la Juventus ha messo la freccia per il centrocampista venezuelano, situazione che ha visto il paraguaiano bloccato a Trigoria scatenando così l’avanzata del Torino.

Proprio la formazione di Sinisa Mihajlovic adesso sembra in pole per l’ex Verona e Bournemouth, la cui parentesi alla Roma è davvero giunta alla conclusione. L’addio a titolo definitivo sembrava dovesse avvenire la scorsa estate, ma l’ex Porto ha provato a riscattarsi alla corte di Luciano Spalletti. Esperimento miseramente fallito, viste le dodici presenze (per un totale di appena 468’ in campo) tra campionato, preliminare di Champions ed Europa League. Nessuna rete all’attivo e ruolino di marcia deludente, che adesso spinge la dirigenza capitolina a salutare definitivamente il calciatore.

Il Genoa prima del sorpasso del Torino, adesso il futuro di Iturbe dovrebbe a breve tingersi di granata. Ma la sorpresa, come dimostra la situazione legata a Rincon, è sempre dietro l’angolo.