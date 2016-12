Rincon per la Juventus, ma non è finita: Allegri adesso aspetta anche Witsel

Fonte: Gazzetta.it

La Juventus sembra aver ormai superato la Roma nella corsa per Tomas Rincon, centrocampista del Genoa per il quale, chissà, i bianconeri potrebbero dare in cambio il cartellino di Hernanes.

L'arrivo a Torino del classe '88 venezuelano, però, non escluderebbe quello di Axel Witsel dallo Zenit: la volontà della dirigenza è infatti quella di mettere a disposizione di Massimiliano Allegri ben due volti nuovi per la mediana.