Rinnovi Inter: ci siamo per D'Ambrosio e Medel. Pinamonti, tutto congelato

© foto di Federico Gaetano

Ci siamo per i rinnovi dei contratti di Danilo D'Ambrosio e Gary Medel in casa Inter.

Come riporta la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, i due calciatori sottoscriveranno presto un nuovo contratto fino al 2020. Per il calciatore cileno previsto anche un adeguamento economico: da 2.2 a 2.8 milioni di euro netti a stagione.

Congelato, invece, il discorso relativo al contratto di Andrea Pinamonti, attaccante che compirà 18 anni a maggio. C'è la volontà di tutte le parti in causa di andare avanti insieme, ma l'entourage del giocatore vuole chiarire il progetto tecnico che la società ha prospettato per il centravanti classe '99 attualmente legato al club nerazzurro da un accordo in scadenza nell'estate 2018.