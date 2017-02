Rinnovo Insigne: il giocatore chiede 4.5 mln annui. Summit a breve

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Settimane calde in casa Napoli per il rinnovo del contratto di Lorenzo Insigne. Il calciatore classe '91 ha chiesto alla società uno stipendio da 4.5 milioni di euro netti a stagione, una richiesta ritenuta troppo alta dalla società che, però, vorrebbe presto giungere a un accordo.

Come rivela Sky, possibile incontro tra le parti già in settimana. L'obiettivo del club è trovare un accordo a cifre più ragionevoli.