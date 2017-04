Riserva al Barça o stella del nuovo Milan: Deulofeu al bivio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan del 2017-18 punta a conquistare uno dei primi quattro posti che valgono la Champions League non può prescidere dai suoi uomini di punta: Donnarumma, Suso e Deulofeu. E se nei primi due casi servirà trovare l'accordo con i giocatori, su Deulofeu c'è di mezzo il Barcellona. Le grandi prestazioni in rossonero stanno convincendo i catalani a esercitare il controriscatto fissato a 12 milioni che avevano inserito al momento del trasferimento all'Everton. Del resto il Barça si assicurerebbe una valida alternativa a Neymar e avrebbe un giocatore del vivaio, utilissimo in tempi di liste UEFA. Resta da capire: Deulofeu vuole davvero tornare al Barcellona? Dall'istituzione della MSN non c'è stato spazio per nessuno e anche giocatori dello spessore di Arda Turan hanno trovato pochissimo spazio. Su questo aspetto il Milan farà leva, perché se in Catalogna Deu si dovrebbe accontentare del ruolo di "tappabuchi" in rossonero non solo sarebbe protagonista ma anche uno dei pilastri di un progetto ambizioso. Il suo "no" al ritorno al Barça cambierebbe le carte in tavola. E una qualificazione in Europa League da parte del Milan sarebbe un argomento in più per la sua permanenza.