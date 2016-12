Rivincita italiana: quanto talento prodotto dalla serie A

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E’ anche l’esordio del baby Pellegri a fornire lo spunto per parlare della scuola di talenti che il nostro campionato sta mettendo in luce nel corso di questa stagione. Sono tanti, talentuosi e notiziabili, al punto da catturare grande spazio anche nelle dinamiche di mercato che li potrebbero riguardare da vicino. Nella Sampdoria, per esempio, spicca il profilo di Torreira. L’ex metronomo del Pescara è stimatissimo da Spalletti per la Roma, al punto da sognare di rinverdire i fasti targati Pizarro, ma è apprezzato anche da club come Juventus ed Inter che lo stanno attenzionando da diverso tempo. Un po’ come accade con gente come Kessie, che peraltro è ambito da club di mezza Europa, o Gagliardini. Il”Pogba bianco” come è stato di recente soprannominato, solo qualche stagione fa faticava a ritagliarsi spazio in cadetteria. Ad oggi l’Inter sembra la favorita assoluta per aggiudicarsene le prestazioni a margine di un’asta che ne incrementa settimanalmente il valore del cartellino. Scelte lungimiranti e nemmeno troppo rischiose, specie osservando chi come il Napoli le ha già compiute qualche mese fa investendo su quel Diawara che dopo essersi svezzato a Bologna sembra un perno imprescindibile delle dinamiche tattiche di un maestro come Sarri. Keane della Juventus ha già fatto il suo esordio anche nella massima competizione continentale, mentre nell’Inter Pioli ha già speso parole al miele per il suo gioiello Pinamonti oltre ad avere confermato la volontà societaria di continuare a puntare su Miangue. Per non parlare poi di quell’Adjapong che ha basato con la prima rete della carriera il ruolo da protagonista che sembra essersi conquistato negli schemi di Di Francesco. Insomma una schiera di giovani terribili, che al di là della provenienza, sta contribuendo non poco alla crescita esponenziale della qualità del nostro campionato. C’è da scommettere che di molti di questi, sentiremo parlare a lungo e già a partire dalle prossime settimane.