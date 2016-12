Rivoluzione United. Tutto inizia da un Mourinho... alla Ferguson

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Evidentemente, dalle parti di Manchester, si fa fatica ad accontentarsi. Almeno sulla sponda United, visto che tutto fa pensare - al momento - tranne che ci sia la volontà di contenere i costi. Dopo una campagna acquisti estiva che potremmo definire come minimo faraonica, un'altra onda "rossa" sembra essere pronta a travolgere il panorama del mercato nazionale (e non solo). Il tutto, probabilmente, incentivato da una classifica al momento distante da quelle che erano le aspettative di inizio stagione.

300 milioni. Questo l'ammontare delle sterline che la dirigenza del Manchester United è pronto ad investire a partire dal prossimo gennaio. Un "secondo" budget, dopo quello utilizzato per assicurarsi i vari Ibrahimovic, Pogba e via discorrendo. E che budget. Perché gli obiettivi che cominciano a venire fuori, sono tutto fuorché secondari. Il primo? Niente di meno che Antoine Griezmann, stella dell'Atletico Madrid che - a maggior ragione in caso di addio di Simeone - potrebbe cambiare casacca nel corso dei prossimi mesi. Nomi e idee per una vera e propria rivoluzione, così come la definiscono i media d'oltremanica.

Ma non è finita qui. Perché complici le possibili uscite dalla rosa (si parla di un'offerta monstre del West Bromwich Albion per Schneiderlin), ecco che il quadro potrebbe arricchirsi di (numerosi) altri interpreti. Da Tiémoué Bakayoko (stella del Monaco), passando per Lindelof e Nelson Semedo (difensori rivelazione del Benfica), fino addirittura a quel Dimitri Payet che tanto ha fatto bene nell'ultimo anno tra West Ham e Nazionale francese.

Molti campioni, da gestire e far crescere. Ma almeno questo in casa Manchester United non sembra essere un problema, soprattutto considerando l'idea di proporre a Josè Mourinho un contratto "alla Ferguson". In parole povere, un contratto fino al... 2025. Questo, forse, il primo vero inizio della rivoluzione a tinte United...