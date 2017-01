Rivoluzioni societarie: gli spifferi bianconeri

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Le evoluzioni sul mercato vanno di pari passo con le voci che potrebbero riguardare uno stravolgimento assoluto anche per i vertici dirigenziali della Juventus. Nella fattispecie, gli spifferi coinvolgono la posizione del presidente Andrea Agnelli, che ambienti torinesi legate ad indiscrezioni raccolte dal portale Dagospia, vorrebbero in uscita dal discorso bianconero. Il nome di Agnelli resta indissolubilmente legato al rilancio del club torinese nei risultati degli ultimi anni, e la poltrona d’onore del club campione d’Italia sembrerebbe essere particolarmente appetibile, soprattutto da John Elkann. Un cambiamento che porterebbe Agnelli ad avvicinarsi all’altro grande marchio di famiglia, quello della Ferrari, per il quale gli stessi spifferi sopracitati raccontano novità legate all’addio dell’altro Elkann, Lapo, che avrebbe quindi un sostituto di grandissimo rilievo. Uno stravolgimento assoluto, se fosse confermato, e che farebbe il paio con quanto sta accadendo nell’altra blasonata piazza del campionato italiano, ovvero quella milanese. Dopo il passaggio di proprietà dell’Inter con il Gruppo Suning, ed il più che probabile inserimento dell’ex deus ex machina del Chelsea Peter Kenyon in seno alla società cinese, anche in casa rossonera i tempi per il closing si avvicinano in maniera costante, così come le trattative che il nuovo corso societario sta cercando di impostare con solerzia ed efficacia. Insomma una rivisitazione assoluta dei protagonisti storici del nostro calcio, che in una maniera o nell’altra contribuirebbero a disegnare scenari sempre più stimolanti.