Rizzoli: "Darei un voto alto ai giudici di porta, la goal-line non un'alternativa"

Fonte: VoceGiallorossa

Nicola Rizzoli, arbitro italiano premiato a Dubai con l''Award di Globe Soccer', è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. Queste alcune delle sue dichiarazioni.

È più difficile allenare la mente che il fisico?

"Certamente. Non mi pesa faticare tre ore al giorno. È più dura restare concentrati, determinati, e studiare di continuo".

In che senso?

"Vedo tante partite e ho un archivio personale in cui catalogo gli episodi più significativi. Analizzo le tattiche delle squadre, i calci piazzati: blocchi compresi. È un bagaglio indispensabile quando vai in campo".

Al miglior fischietto del mondo è permesso sbagliare?

"Il pericolo è proprio quando un arbitro crede di essere infallibile. In quel caso non riesce a gestire l'errore, e se lo commette rischia di restare come sotto a una pietra. Io ho sbagliato tante volte e la mia forza è sempre stata quella di far tesoro degli errori".

C'è un errore più istruttivo di altri?

"Sette anni fa a Udine con Totti sanno tutti come andò. Poi abbiamo chiarito e siamo cresciuti entrambi".

Che voto dà al giudice di porta?

"Alto, aumenta la qualità dell'arbitraggio. Dividersi le zone del campo e le coppie di giocatori aumenta il controllo. Aver ricoperto anche questo ruolo mi ha aiutato a capire come migliorare le due funzioni. La goal-line può aiutare, ma non deve essere considerata un'alternativa".