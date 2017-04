Roma, ag. Doumbia: "Riscatto del Basilea? Dobbiamo aspettare"

© foto di Federico Gaetano

Il futuro di Seydou Doumbia potrebbe presto passare di nuovo per Roma. L'agente dell'attaccante ivorinao ha parlato ai microfoni di Romanews circa il futuro del proprio assistito. "Adesso è ancora troppo presto per fare delle previsioni, la questione è ancora aperta. Seydou ha un contratto ancora di due anni con la Roma ed è in prestito fino a giugno al Basilea. Dobbiamo aspettare ancora un po', perché il Basilea ha un opzione per il riscatto fino a fine maggio, quindi abbiamo ancora un po' di tempo".