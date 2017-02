Roma, ag. Dzeko: "Non andrà via, è giù in un grande club"

© foto di www.imagephotoagency.it

Edin Dzeko si trova bene alla Roma e non ha alcuna intenzione di cambiare club. A ribadire il concetto, ai microfoni di ESPN, il procuratore Silvano Martina: "Edin è giù in un grande club - ha detto -. La Roma ha una grande società con una enorme base di tifosi. La squadra gioca per lui e Spalletti lo lascia libero di esprimersi al meglio. Non sente la necessità di cambiare squadra".