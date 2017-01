Roma, anche Obiang e Grenier tra le alternative per il centrocampo

© foto di Federico De Luca

Lucas Torreira, Milan Badelj e Morgan Sanson sono i nomi circolati per rinforzare il centrocampo della Roma, ma Il Messaggero in edicola riporta altri calciatori seguiti dai giallorossi. In alternativa ai calciatori di Sampdoria, Fiorentina e Montpellier ci sono Pedro Obiang del West Ham e Clement Grenier del Lione. C'è inoltre stato un sondaggio per Lucas Castro del Chievo Verona.